شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: تقرير الأهلى عن إمام عاشور أكد عدم قدرته على المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، تفاصيل التنسيق مع الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، قائلا: "أحمد جاب الله طبيب الأهلي تواصل معي مباشرة عقب مباراة الإسماعيلي وأخبرني بتفاصيل إصابة إمام عاشور".

وقال أبو العلا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على قناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "التقرير الطبي القادم من الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور يخبرنا بصعوبة مشاركته مع منتخب مصر في المعسكر الحالي".

وأضاف: "مدة المعسكر ليست طويلة فقط 8 أيام، ولذلك لن يتماثل إمام عاشور للشفاء خلال هذه الفترة ليستمر مع المنتخب".

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.