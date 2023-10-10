شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض ثانى تدريباته بالإمارات اليوم استعداداً لمباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الأول لكرة القدم ثاني تدريباته بدولة الإمارات فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهتى زامبيا والجزائر ودياً المحدد لهما الخميس والاثنين المقبلين ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.

وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.

وحصل لاعبو المنتخب الوطني، على قسط من الراحة، فور الوصول للإمارات قبل خوض الفريق مرانه الأول أمس على أحد الملاعب الفرعية، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب زامبيا، والمحدد لها مساء الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لصفوف المنتخب، بعد اصابة إمام عاشور، حيث تعرض عاشور لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته مع فريقه في مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن الثنائي عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني وأحمد سامي لاعب بيراميدز سينضمان لمعسكر المنتخب الوطني عقب تأكد سلامتهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراتهما الأخيرة مع فريقيهما.