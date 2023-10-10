شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة أمريكا للاسكواش.. وأمينة عرفى تحقق مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 4 لاعبين مصريين مقاعدهم فى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأهل كل من علي فرج، طارق مؤمن، هانيا الحمامي وأمينة عرفي، إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ16، حيث حققت البطلة الصغيرة أمينة عرفي صاحبة الـ 16 عاماً مفاجأة كبيرة بالفوز على النيوزلندية المخضرمة جويل كينج.

وجاءت نتائج اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي..

ـ فوز علي فرج على مواطنه على مواطنه علي أبو العنين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 5-11, 11-6, 11-3.

ـ هزيمة يوسف سليمان أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 3-11, 6-11, 11-7, 11-5.

ـ فوز طارق مؤمن على السويدي نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-7, 11-6.

ـ فوز هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 12-10, 11-9, 11-3.

ـ هزيمة زينة ميكوي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-6.

ـ فوز أمينة عرفي على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-7, 11-5, 11-4.