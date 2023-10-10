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تم إغلاق الملف.. إعلامي يكشف القرار النهائي للجنة الزمالك بشأن التجديد لفتوح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، تطورات ملف تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، والقرار الأخير للجنة التي تدير النادي.

وقال أمير هشام في برنامجه على قناة النهار: "تم الموافقة من اللجنة الحالية على تجديد عقد فتوح ولكن وفقا للشروط القانونية".

أضاف: "اللجنة وافقة على وضع أحمد فتوح ضمن الفئة الأولى وفقا لسياسة النادي ولكن اللاعب طلب منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه، من أجل التوقيع لمدة ثلاثة مواسم".

أكمل: "هناك بعض رجال الأعمال على رأسهم ممدوح عباس، ومنهم ومرشحين في انتخابات النادي، لديهم استعداد في المساعدة بملف تجديد فتوح ويرغبوا في الوصول لاتفاق معه".

أتم تصريحاته: "اللجنة الحالية أغلقت ملف تجديد عقد اللاعب بشكل نهائي خاصة بعد انضمامه لمعسكر المنتخب، وترك الأمور للمجلس المنتخب المقبل، خاصة وأن الانتخابات تقام خلال أيام قليلة".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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