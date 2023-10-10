أوسوريو يترقب حل أزمة إيقاف القيد فى يناير لدعم صفوف الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يترقب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حل أزمة إيقاف قيد الفريق خلال انتقالات شهر يناير المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض ببعض العناصر التى يحتاجها فى المرحلة المقبلة، خاصة أن إيقاف القيد منع الزمالك من إبرام أى صفقات قبل بداية الموسم الجارى، ما جعل الجهاز الفني يعتمد على العناصر المتاحة فقط.

وعلم خوان كارلوس أوسوريو أن هناك مساعي فى الوقت الحالي لحل أزمة إيقاف القيد، كما أن هناك وعودا من المرشحين فى الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر الجارى، وعلى رأسهم قائمة حسين لبيب بحل أزمة إيقاف القيد فور فوزهم فى الانتخابات، كما أنهم حددوا خطة لحل تلك الأزمة سريعًا وقبل انتقالات شهر يناير المقبل.

وحدد الجهاز الفني للزمالك، المراكز المراد تدعيمها فى الانتقالات الشتوية، لاسيما أن الخواجة الكولومبي مازال متمسكًا بالتعاقد مع مدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى، بالإضافة لمهاجم سوبر، كما حدد الخواجة عدة مراكز أخرى يرغب في دعمها ولكن تلك المراكز ليست في الترتيب الأول بأولوياته، لذلك يترقب المدير الفني حل أزمة إيقاف القيد لعلاج تلك القصور في صفوف فريقه، والتي من شأنها التأثير على أداء الفريق.