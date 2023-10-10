شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد صلاح يحرز أول أهدافه مع منتخب مصر فى شباك النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، فى تسجيل أول هدف فى مشواره مع منتخب مصر فى شباك النيجر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد فى مثل هذا اليوم 10 أكتوبر 2011.

جاء تشكيل مصر على النحو التالى: أحمد ناصر الشناوى، عمرو محمود جابر، أحمد حجازى، معاذ الحناوى، إسلام رمضان، أحمد مجدى سعد (صالح جمعة)، محمد ناصر النني، عمرو السولية، أحمد حسن كامل "كابتن المنتخب" (محمد إبراهيم أبواليزيد)، محمد صلاح، مروان محسن (أحمد عبد الباسط شرويدة).

وعلى المستوى الدولى سجل صلاح 3 أهداف مع منتخب مصر الأولمبي خلال أولمبياد لندن 2012، كان أولها في الخسارة (2-3) أمام البرازيل يوم 26 يوليو، فيما كان صلاح قد افتتح سجله التهديفي مع المنتخب الأول فى الفوز (3-0) على النيجر بتصفيات كأس أمم أفريقيا 10 أكتوبر 2011.

وأحرز "مو" أول هدف في نهائيات كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر عام 2017 حين قاد "الفراعنة" للفوز (1-0) على غانا يوم 25 يناير ، وسجل صلاح هدفه الأول في كأس العالم في خسارة مصر بنتيجة (1-3) أمام روسيا، في ثاني جولات دور المجموعات للنسخة الماضية من المونديال يوم 19 يونيو 2018.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.