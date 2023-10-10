شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى أصغر لاعبة تتأهل إلى ربع نهائى بطولة اسكواش بلاتينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت البطلة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 16 عامًا وثلاثة أشهر، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور ربع النهائي في بطولة بلاتينيوم، وهى أعلى فئة ببطولات رابطة اللاعبين المحترفين "PSA "، وذلك بعد أن تغلبت على النيوزيلندية جويل كينج المصنفة رقم 4 عالميًا في مركز أرلين سبكتر الأمريكي للاسكواش اليوم.

عادت أمينة عرفي، التي حصلت بالفعل على ثلاثة ألقاب في PSA باسمها، من هزيمة أمام كينج البالغة من العمر 35 عامًا لتضمن فوزًا 11-13، 11-7، 11-5، 11-4، لتتأهل إلى مباراة دور الثمانية ضد أماندا صبحي المصنفة الأولى لأمريكا.

وقالت أمينة عرفي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، لقد دخلت هذه المباراة دون أي توقعات".

وأضافت: "لقد تعلمت دروسًا في باريس وقطر، ولعبت نقطة بنقطة وجاءت النتائج للتو، درست طريقة جويل كينج جيداً، لأنها صاحبة خبرات أكثر مني، لذلك عندما تكون متعبة فإنها تعرف كيفية إدارة المباراة بشكل جيد للغاية، كان علي أن ألعب أفضل تسديداتي.

حجز 4 لاعبين مصريين مقاعدهم فى الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأهل كل من علي فرج، طارق مؤمن، هانيا الحمامي وأمينة عرفي، إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ16، حيث حققت البطلة الصغيرة أمينة عرفي صاحبة الـ 16 عاماً مفاجأة كبيرة بالفوز على النيوزلندية المخضرمة جويل كينج.