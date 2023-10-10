ويمبانياما يتألق في أولى مبارياته التحضيرية مع سبيرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: سجّل لاعب سان انتونيو سبيرز الفرنسي فيكتور ويمبانياما 20 نقطة في بداية قوية له خلال مباراة تحضيرية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) امام اوكلاهوما سيتي ثاندر التي انتهت بفوز الاخير على ارضه 122 121 الاثنين.

ويستعد ويمبانياما (19 عامًا و2.24م) ومتصدر قائمة "درافت" اللاعبين الجدد لعام 2023، والذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه موهبة لا تتكرّر الا مرة واحدة في جيله، لخوض موسمه الاول في الدوري الاميركي.

وانهى لاعب الارتكاز الفرنسي اللقاء بعشرين نقطة بعدما نجح بثماني تسديدات من اصل 13 محاولة، إضافة الى خمس متابعات وسرقتين للكرة وحائط صد.

وشارك "ويمبي" لمدة 19 دقيقة و22 ثانية فقط، الا انّه اظهر لمحات واعدة جدا في مزيج من الحجم والمهارة.

وقال مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش عن أداء ويمبانياما "اعتقد أنه كان جيدًا".

وتابع "لا توجد خطة لعب كبرى بالنسبة له أو أي شيء من هذا القبيل. لقد خرج ولعب كرة السلة وهو ما يحب القيام به وهو جيد فيه".

وأضاف "ما زلنا نكتشف أين يمكننا الاستفادة القصوى من قدراته. لست متأكدًا من علمه الكامل بما هو قادر عليه. لكنه رجل ذكي لذا سيكتشف ذلك حتى لو لم أفعل ذلك".

ويمبانياما

من جهته، أعرب ويمبانياما عن رضاه عن أدائه في مباراته الاولى قائلًا "فيما يتعلق بالمباراة، فهذا ما كنت أتوقعه".

وتابع "أنا متفائل جدًا، لأننا قدمنا بعض الهجمات الرائعة في النصف الأول".