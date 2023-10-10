شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمانع مشاركة إبراهيم دياز في أمم إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدرب منتخب المغرب محمد مكروف، أن نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، الذي قرر تمثيل المغرب بدلاً من إسبانيا راغب في المشاركة ببطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في فبراير/ شباط 2024، وقال: «إبراهيم دياز يريد المشاركة في أمم إفريقيا 2024 لكنه يواجه عقبات من ناديه ريال مدريد». ووفق التقارير، يبحث الاتحاد المغربي لكرة القدم مع النادي الإسباني عن تسوية لجعل دياز يشارك في البطولة الإفريقية.