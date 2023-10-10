شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الرافدين» يبدأ تدريباته في عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دشن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم تدريباته في ملعب السلط في العاصمة الأردنية عمان، استعداداً للمشاركة في البطولة الدولية الرباعية للمدة من 11 إلى 17 من الشهر الحالي.

وسبقت التدريبات بحسب الدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم، «محاضرة لمدرب المنتخب العراقي الأول، الإسباني خيسوس كاساس في مقر إقامة الوفد العراقي تحدث من خلالها بصورة عامة عن أهمية المشاركة في هذه البطولة التي ستكون بروفة تحضيرية مهمة جداً قبل الدخول لخوض تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل».

وشارك في التدريبات 21 لاعباً هم: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، فرانس ضياء، ريبين سولاقا، ماسيس ارتين، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، مصطفى سعدون، مناف يونس، أمجد عطوان، أحمد علي، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي حيدر، أحمد فرحان، علي جاسم، أيمن حسين، مهند علي «ميمي»، علي الحمادي.

وتم تقسيم الوحدة التدريبية من خلال مشاركة اللاعبين وفقاً لمجموعات مختلفة راعى فيها الطاقم الفني أوقات وصول اللاعبين أثناء رحلات سفرهم لمنحهم جزءاً من الاستشفاء قبل انخراطهم إلى جانب زملائهم في التدريبات الثلاثاء بإقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

على صعيد متصل، وصل كل من محترف قطر القطري بشار رسن ومحترف سانديفورد النرويجي دانيلو السعد، ومحترف فازيلا البرتغالي أسامة رشيد.

ويقابل المنتخب العراقي نظيره القطري يوم الجمعة المقبل، بينما يواجه المنتخب الأردني ضيفه المنتخب الإيراني، والفائزان من المباراتين يلتقيان في نهائي البطولة، والخاسران سيتواجهان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.