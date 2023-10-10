شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يكرم هالاند بخاتم خاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل النجم النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على تكريم خاص من النادي بعد سجله التهديفي القياسي في أول موسم له مع سيتي ومساعدته الفريق على حصد الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي .

وعرض هالاند الخاتم الخاص بمناسبة إضافة اسمه بالرقم 433 لقائمة أفضل لاعب للعام في تاريخ النادي وحفر على الخاتم اسمه الأول والعام 2023 وعدد الألقاب (4) وعدد الأهداف (52 ) وعلم بلاده .

وأضاف هالاند الخاتم المميز لجائزة الحذاء الذهبي التي حصل عليها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( ويفا) وجائزة أفضل لاعب للعام في الدوري الإنجليزي الممتاز .