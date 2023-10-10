شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحاور جوارديولا.. ماذا قال؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حضر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية والسوبر الأوروبي مؤتمراً بعنوان (الموهبة تحاور بيب جوارديولا) في بالازيتو ديلو سبورت في مدينة كونيو بإقليم بييدمون شمال غربي إيطاليا.

ورافق ماركوس والده جوارديولا وجلس بجانبه قبل أن يستمع إلى حديثه مع التلاميذ القادمين للاستفادة من خبرته في الرياضة والحياة.

ونفى جوارديولا، تقديم يوفنتوس عرضاً لتدريبه ورفضه، وقال: «اليوفي لم يبحث عني مطلقاً، هل سأدربه؟ الطعام في إيطاليا لذيذ جداً، أحبه كثيراً عندما أزور إيطاليا في الإجازة».

وأكد جوارديولا عدم انطفاء جذوة التدريب في داخله، لكنه سيكون صريحاً مع نفسه عندما يحصل هذا مستقبلاً، عاجلاً أو آجلاً ستأتي تلك اللحظة التي تقول فيها كفى.

وبدد جوارديولا مخاوف الإيطاليين بعد تذمر مدرب المنتخب السابق روبرتو مانشيني من عدم وجود مواهب شابة في إيطاليا، وقال: هناك مواهب في كل مكان ولا أعتقد بأن إيطاليا مستثناة من القاعدة، أنا لا أتابع الكرة الإيطالية كثيراً بسبب ضيق الوقت، لكنني متأكد من وجود مواهب محلية فيها.

وتابع جوارديولا حديثه للجمهور الإيطالي: «يقول الناس إنك تتعلم أكثر من هزائمك، لكنك مع الفوز تعيش بشكل أفضل. التوازن مهم وفوق كل شيء، عليك أن تكون هادئاً عندما تفوز ولا تفكر بأن كل شيء كارثي عندما تخسر.انظروا لأليغري (مدرب يوفنتوس الإيطالي) ودي زيربي (مدرب برايتون الإنجليزي)، هل تعتقدون بأن أحدهما يريد الفوز والآخر لا؟ دي زيربي لا يلعب ليحصل فريقه على جائزة اللعب الجميل؛ بل يلعب ليفوز. الجميع يعتقد بأن طريقته هي أفضل وصفة للفوز وهذا ليس سهلاً. لم التق بأي لاعب أو مدرب لا يريد الفوز أو يريد اللعب بطريقة سيئة. ينظر إلينا الآن في مانشستر سيتي بصفتنا ظاهرة، لكن لو كان لوكاكو (عندما كان لاعباً في انتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي) سجل من على بعد مترين في شباكنا لاختلف الوضع لذا أشدد على ضرورة الهدوء بعد الخسارة ومواصلة العمل».

وحث جوارديولا الشباب على أخذ زمام المبادرة وعدم انتظار الفرص، وقال: «أنت لا تصبح أقوى إن بقيت مستلقياً على فراشك أو تتابع إنستغرام على الهاتف، إن أردت أن تصبح مصوراً عليك أن تلتقط آلاف الصور. المشكلة الآن هو أننا نفكر بما يقوله الآخرون ولا نفكر بأنفسنا. جميع اللاعبين اليوم يعتقدون بأنهم لعبوا بشكل جيد ثم يقرؤون بعض التعليقات على مواقع التواصل ويعودون بحزن إلى المنزل. الشباب يجب أن يفكروا في آرائهم والموهبة تتطور من خلال التمرن وارتكاب الأخطاء. هل تحبون لعب كرة القدم؟ العبوا كثيراً. إن بقيت في المنزل أو على الهاتف لن تستطيع النجاح، سيكون النجاح أصعب عليك. يجب أن تكون موهوباً لتفعل شيئاً مميزاً، لكن من الواضح أن الموهبة لا تكفي وحدها؛ بل تريد ساعات وساعات من التضحية. التضحية هي عندما تفعل شيئاً لا تحبه».

وأثنى جوارديولا على نجمه الشاب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وقال: «إنه لاعب استثنائي، سيتي أبرم صفقة كبيرة بشرائه قبل أن يعرفه أحد. اليوم أنت تأكل وتتمرن بشكل أفضل، لكنني أعتقد بأن التكتيك يساعد اللاعبين أكثر على التطور ويجب عدم فصله عن المهارات. التكتيك هو طريقة لجعل الجميع يسير على نفس الخط وهو ليس إضافة تجميلية؛ بل وجد لخدمة اللاعبين».