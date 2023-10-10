شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي طيار يحقق حلمه بقيادة طائرة ميسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الصحفي أنتونيو لاجي، حلمه بقيادة طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة، وذلك عندما قاد الطائرة الخاصة لبطل العالم ومهاجم إنتر ميامي حالياً من مدينة ميامي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينيس آيريس في الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين.

وسلطت الكاميرات عدساتها نحو صاحب القميص رقم 10 لحظة وصوله مقر المنتخب بعد هبوط الطائرة بقليل، فيما نشر الصحفي الطيار صورة سيلفي مع ميسي.

ويأمل المدرب ليونيل سكالوني أن يشارك ميسي مع المنتخب أساسياً أمام بارغواي يوم الخميس المقبل ثم أمام بيرو في العاصمة ليما يوم الثلاثاء المقبل خصوصاً مع معاناة بطل العالم من الغيابات بسبب الإصابة شملت أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا وأنخيل كوريا وليساندرو مارتينيز وخوان فويث.