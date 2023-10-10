شكرا لقرائتكم خبر عن روني مدرباً لبرمنجهام براتب عالٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن أجر أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (37 عاماً) في حال إعلان تعيينه مدرباً لفريق برمنجهام سيتي المنافس بالدرجة الأولى في إنجلترا.

ووفق التقرير سيتقاضى روني 3 أضعاف راتب المدرب المقال جون أوستيس (9 آلاف إسترليني أسبوعياً). وعرض برمنجهام سيتي الذي يعود بملكيته لأسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي وشركائه 29 ألف إسترليني أسبوعياً على روني وهو أجر أكبر من الذي كان يحصل عليه المهاجم السابق عندما كان مدرباً لدي سي يونايتد الأمريكي (23 ألف إسترليني أسبوعياً) لأن اسمه وشهرته سيسهمان في جذب النجوم.

وجاء تعيين روني مدرباً لبرمنجهام بتوصية من المدير التنفيذي للنادي، جاري كووك، الذي كان مقرباً من نجم اليونايتد عندما كان مسؤولاً في شركة نايك.