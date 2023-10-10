شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق وشريف كاظم يعاودان التدريب مع القوة الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

استعاد فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم، اثنين من لاعبيه المهمين بعد أن تعرضا للإصابة خلال الأسابيع الماضية.

انخرط اللاعب همام طارق في تدريبات فريق القوة الجوية، حيث شارك بشكل منفرد في الوحدة التدريبية بعد غياب ثلاثة أسابيع بعد أن تعرض إلى الإصابة في مباراة القوة الجوية مع فريق سباهان الإيراني التي جرت في إربيل الشهر الماضي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل 2 - 2.

وسيخضع اللاعب همام طارق إلى الرقابة من الطاقم التدريبي لفريق القوة الجوية الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو، وكذلك من قبل الطاقم الطبي الذي يشرف على خطوات علاج اللاعب منذ إصابته وحتى عودته إلى المران، حيث سيقرر الطاقمان التدريبي والطبي الوقت الذي سيكون بمقدور اللاعب همام طارق المشاركة بالوحدات التدريبية للفريق.

كما عاد اللاعب شريف عبد كاظم إلى تدريبات فريق الجوية بعد غياب دام شهراً تقريباً بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعسكر التدريبي الذي أقيم للفريق في أربيل.

وقد شارك اللاعب شريف عبد كاظم في الوحدة التدريبية الجماعية لفريق القوة الجوية، وكانت معنوياته عالية جداً وهو كله همة وإصرار على العودة إلى سابق عهده، حيث مثل إحدى الأوراق الرابحة جداً لفريق القوة الجوية في الموسم الماضي.

الجدير بالإشارة أن فريق القوة الجوية يواصل استعداداته على ملعبه الخاص في العاصمة العراقية بغداد لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي في 23 من الشهر الجاري ضمن الجولة 3 من منافسات دوري أبطال آسيا.