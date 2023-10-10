شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن رسميا رحيل البرتغالى روماو وخالد جلال البديل والإعلان اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتوجه نادي فاركو بالشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.
ويحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جوالات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.
وجاءت فكرة التعاقد مع مدرب مصري نظرا لضيق الوقت، وخبرة المدرب المحلي بالأجواء العامة للكرة المصرية، وسرعة التناغم مع اللاعبين، ودخل عدد من الأسماء المحلية الترشيحات لخلافة رومارو وسيتم الاستقرار على البديل مساء اليوم.
وأتفق مسئولو نادي فاركو، مع خالد جلال المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، على خلافة روماو، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن توليه المهمة اليوم.
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