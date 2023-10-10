شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل عواد وأوباما وناصر منسى فى مران الزمالك بقرار من أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الأمامية.

وأدى أوباما مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و إشراف من أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

و يقوم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بإجراء فحوصات طبية متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية .

كما أدى الثنائي محمد عواد و ناصر منسي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، ضمن برنامج موضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

و اكتفى اللاعبان بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يشارك الثنائي في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

كما خاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسا مرمى الفريق الأول بالزمالك، تدريبات قوية، على هامش المران، وأدى الثنائي العديد من التدريبات الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للحراس لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وحرص محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق على منح الحارسين تعليمات فنية ونصائح خاصة خلال مران اليوم.