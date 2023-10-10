شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل السابق تيتي يتولى تدريب فلامنغو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلن نادي فلامنغو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم الاثنين، تعاقده مع تيتي مدرب المنتخب الوطني السابق حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

وسيحل المدرب البالغ عمره 62 عاماً، الذي ترك منتخب البرازيل بعد الخروج من دور الثمانية في كأس العالم العام الماضي في قطر، محل خورخي سامباولي.

وقال فلامنغو في بيان «سيصل (تيتي) لتولي مسؤولية تدريب الفريق في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي وطوال الموسم المقبل».

وسبق لتيتي تدريب عدة أندية برازيلية بينها كورنثيانز الذي فاز معه بكأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية عام 2012، بالإضافة إلى جريميو وأتليتيكو مينيرو وبالميراس.

ويحتل فلامنغو المركز الخامس في دوري الأضواء البرازيلي بعد 26 مباراة وسيواجه كروزيرو في مباراته المقبلة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأقيل سامباولي الشهر الماضي بعد فشل فلامنغو في الدفاع عن لقب كأس البرازيل بعد خسارته أمام ساو باولو في النهائي.