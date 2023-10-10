"مسرحية هزلية ومافيا".. عمر هريدي يكشف مفاجأة بشأن ترشح حسين لبيب لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمر هريدي المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك مفاجأة بشأن ترشح منافسه على نفس المنصب حسين لبيب، في انتخابات الزمالك المقبلة.

وقال عمر هريدي خلال تواجده ضيفًا في قناة النهار: "كيف لعب حسين لبيب للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك وهو في الصف الثاني الاعدادي، خاصة وأن المستند الذي قدمه يقول إنه لعب للفريق الأول لكرة اليد، عام 68".

أضاف: "هل لعب حسين بالفريق الأول وهو عمره 13 سنة؟ وفقا لتاريخ ميلاده، وأطالبه بالخروج للرد عليا، والوزارة أخطأت في منحه مستند رسمي خرج من اتحاد اليد، وهناك طعن تقدم ضده".

أكمل: "هل ما يحدث في الانتخابات مسرحية هزلية؟ خاصة في ظل الأرقام الكبيرة التي تم التبرع بها وتفوق 200 مليون جنيه".

أتم تصريحاته: "هناك مافيا الانتخابات حاليا داخل نادي الزمالك، ويحصل الفرد منهم على 5 آلاف جنيه في اليوم، علاوة على الهدايا الانتخابية من قبل بعض المرشحين، التي وصلت للمنازل".