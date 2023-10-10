رسميا.. فاركو يعلن الإطاحة بـ البرتغالي برونو روماو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي، إنهاء التعاقد مع البرتغالي برونو روماو، المدير الفني للفريق الأول، بسبب النتائج السيئة.

وقدم نادي فاركو الشكر للمدير الفني البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي فاركو، عن المدير الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، وسيكون مدرب مصري.

جدير بالذكر أن نادي فاركو يحتل المركز الـ17 حاليا في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مرور 3 جولات برصيد نقطة واحدة، من هزيمتين وتعادل.

كابشن الصورة: برونو روماو المدير الفني السابق لفاركو