تحية خاصة من أوسوريو للاعبي الزمالك.. ورفض مشاركة عواد ومنسي في المران الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم، عقب حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، ووجه التحية للاعبين في البداية، على الأداء والفوز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

كما طالب المدير الفني اللاعبين باستغلال فرصة التوقف الحالية، بأفضل شكل ممكن، والعمل بكل جدية وتركيز حتى يكون الفريق في أفضل جاهزية للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية والبدنية والاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

وشهد المران خوض الثنائي محمد عواد و ناصر منسي لاعبا الفريق، برنامجا تأهيليا خاصا، بمجموعة من التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، ضمن برنامج موضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

و اكتفى اللاعبان بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يشارك الثنائي في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.