أوباما والونش يواصلان التأهيل في الزمالك.. وتدريبات قوية لثنائي الحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لنادي الزمالك، خوض يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق، مران تأهيلي خاصة، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيلي خاص للاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، حيث أدى مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و إشراف من أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

كما يقوم الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، بإجراء فحوصات متواصلة للاعب للاطمئنان على حالته، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الحالية.

وفي المقابل، واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق

كما خاض الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسا مرمى الفريق، تدريبات قوية، تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للحراس لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.