"عرض الزمالك جيد ولكن للأسف".. طارق السيد يكشف نادي جديد يدخل سباق التعاقد مع فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه لابد من العمل على حل جميع الأزمات بعد الانتخابات مباشرة، وتجديد عقود اللاعبين المميزة داخل فريق الكرة.

وقال نجم الزمالك السابق، عبر شاشة قناة etc: "أعلم حجم الأزمات داخل الفريق، وأتواصل دائما مع عبدالواحد السيد مدير الكرة، هناك أمور صعبة كثيرة، وهناك ملفات صعبة مثل ملف التجديد وفتح باب القيد والصفقات الجديدة".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى الاستقرار وتجديد عقود اللاعبين وعلى رأسهم بالطبع أحمد فتوح، وأتدخل من بعيد في بعض الأمور بحكم علاقتي باللاعبين وزمالكاويتي، وأسعى لإيجاد حلول والوصول لنتائج ومعاونة المسئولين الموجودين".

أضاف: "مطمئن أن فتوح زمالكاوي ويريد إكمال مسيرته في النادي، لكن التأخر في التجديد بسبب المجالس السابقة، وضعت أمام اللاعب أرقام كبيرة من أندية آخرى، من خارج مصر وهناك نادٍ سعودي يتفاوض مع اللاعب منذ فترة".

وشدد: "أعتقد أن الزمالك قدم عرضا جيدا لتجديد عقد فتوح برقم مالي كبير وليس قليل، لكن للآسف عندما يتم الدخول في منافسة مع أندية مستقرة وبأرقام أعلى بكثير، يكون هناك صعوبة في حسم ملف التجديد".

أتم تصريحاته: "مسئولو الزمالك يريدون حسم الملف سريعا، وقدموا عرض جيد من وجهة نظري الشخصية بعيدًا عن رؤية اللاعب نفسه".