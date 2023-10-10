"نراكم خارج الملعب قريبا".. إدين هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن إدين هازارد، لاعب ريال مدريد السابق ومنتخب بلجيكا اعتزاله كرة القدم، وكان قد رحل عن الأخير بنهاية الموسم الماضي، عقب فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

نشر هازارد البالغ 32 عاما عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور له خلال مسيرته مع المنتخب والأندية، وعلق: "يجب أن تتوقف في لحظة جيدة، بعد 16 عامًا من اللعب وأكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

أضاف: "سأحقق حلمي واستمتع بالتضاريس عبر أوروبا والعالم، خلال مسيرتي المهنية، التقيت بأشخاص هائلين، مدربين ولاعبين، وأريد أن أشكر بشكل خاص الأندية التي لعبت لها، لوس أنجلوس وتشيلسي وريال مدريد، وبصفة خاصة عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين كانوا في لحظاتي الجيدة والسيئة".

اختتم: " الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي".

لعب هازارد 623 مباراة مع الأندية المختلفة، سجل خلالهم 167 هدف وساهم في 157، وحصد طوال مسيرته 19 بطولة مختلفة.

يذكر أنه في ديسمبر 2022، قرر إدين هازارد اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب البلجيكي، عقب الخروج من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.