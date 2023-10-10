شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر لـ"الخليج 365": بناء فرع الزمالك بـ 6 أكتوبر سيكون عن طريق الممول ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس النادى فى قائمة حسين لبيب ،أن هدفه الأول فى المرحلة المقبلة هو فرع للزمالك فى السادس من أكتوبر، وعدم الاقتصار على هذا الفرع فقط، بل يتم إنشاء العديد من الفروع، خاصة أن بناء فرع أكتوبر سيكون عن طريق الممول.

وقال نصر، بهذا النظام وبدعم الدولة المصرية، نستطيع أن نستحوذ على أراض فى مناطق مختلفة ونبحث عن ممولين لبناء أفرع مختلفة لنادى الزمالك، تنجح فى تخفيف العبء على فرع ميت عقبة، كما وعد هشام نصر بتطوير مصيف أعضاء الزمالك فى مرسى مطروح، خاصة أنه على حالة لا تليق بأعضاء النادى.