شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الترايثلون بالبطولة العربية والأفريقية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب الترايثلون في البطولة العربية والإفريقية والتى تقام بالغردقة فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري فى فئة الرجال والسيدات والشباب والشابات والباراترايثلون.

على مستوى الرجال يشارك كل من مهند الشافعى، سيف الدين إسماعيل، محمد العجمى، وعلى مستوى السيدات تشارك شهد وليد، يارا بيومى، مى سامى ، وفى فئة الشباب يشارك عبد الرحمن مختار، سيد شريف، يوسف محمد، مروان حاتم، أحمد سامح.

وفى الشابات تشارك ريهام حسن، ليلي حاتم، وفئة الأولاد تحت 17 سنة يشارك إسلام هشام، إسلام محمد، محمد عمرو.

وفى فئة البنات تحت 17 سنة تشارك جوري عبد العزيز ، زينب عبد الحميد ، مرام دويدار، ويشارك من منتخب الباراترايثلون إبراهيم حافظ ، ومن البارا- ترياثلون يشارك : إسلام على ، هيثم عادل وإسلام أبو زيد.