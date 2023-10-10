شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يواصل التأهيل فى الزمالك تحت إشراف الجهاز الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري٠

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز

و ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على العديد من الأمور الخاصة بخطة اللعب في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل الفني الأمثل للفترة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها تحت قيادة أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام .

وقام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بالتقسيمة للوقوف على كافة التفاصيل.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.