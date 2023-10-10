شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يستغل الإجازة ويؤدى مناسك العمرة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "X" للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعوية لأداء عُمرة.

وحصل الأهلي على راحة 5 أيام بعد مباراة الأسماعيلي التي أقيمت أول أمس ، الأحد، ببرج العرب في الجولة الثالثة من دوري نايل وإنتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائري يومي 12 و16 بالإمارات ، كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين الأولى أمام الأردن بعد غد ، الخميس ، بالقاهرة والثانية مع أوزبكستان يوم الاثنين المقبل فى طشقند.

ويؤدي السولية برنامج تأهيلي على مدار الفترة الماضية للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية واستغل اللاعب توقف الدوري وسافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.



السولية

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي)