شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الألعاب الأخرى يدعمون المنتخب قبل وديتى زامبيا والجزائر: كلنا بنشجع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم الرياضة المصرية على توجيه رسالة دعم وتحفيز إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والذي يخوض حالياً معسكراً بالإمارات، يتخلله مباراتين وديتين أمام كل من، زامبيا والجزائر، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري على الترتيب، ضمن خطة الاعداد لتصفيات أمم أفريقيا 2023، وتصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت رسائل نجوم الألعاب الأخرى للجماهير كالتالي:

زياد السيسي بطل السلاح: كلنا بنشجع منتخب مصر ووراء المنتخب في كأس أفريقيا وحظ سعيد في المباراتين الوديتين يا أبطال هنعملها ان شاء الله.

إبراهيم المصري لاعب منتخب اليد: كلنا لازم نبقى وراء منتخب مصر

كرم جابر البطل الأولمبي: لم بنشجع بنشجع منتخب مصر مبنشجعش أفراد

سارة سمير بطلة رفع الأثقال: أدعم وأشجع منتخب مصر لكرة القدم.

محمد بلال بطل العالم في سلاح الشيش: يلا نشجع مصر

محمد علي رضا البطل الأولمبي: ان شاء الله بالتوفيق لمصر وهنكسب بإذن الله

محمد رشوان نجم الجودو السابق: شجع مصر

حسين زكي نجم كرة اليد: كله وراء منتخب مصر وشجع مصر

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.