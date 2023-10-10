شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

ويتواجد زيزو داخل معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً بدولة الإمارات، استعداداً لخوض وديتي، زامبيا يوم 12 أكتوبر، والجزائر يوم 16، ضمن خطة الإعداد لتصفيات الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم 2026.



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وانضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.