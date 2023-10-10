شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كريم فؤاد يغيب عن الأهلى لمدة شهر بسبب شد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي ومدة الغياب المتوقعة للاعب على أثرها.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": كريم فؤاد حظه سئ، بعد عودته من الإصابة وفرحة الجماهير به وتمشي الدنيا معاه من جديد، يصاب مرة آخرى، كريم فؤاد غاب موسم كروي كامل ورجع وسجل هدف في المصري، أصيب بشد في العضلة الضامة.

وكشف شوبير مدة غياب اللاعب قائلاً: "هذا الشد دمه تقيل يحتاج وقتا طويلا للتعافي يصل لمدة شهر أو 3 أسابيع على أقل تقدير، ومسؤولو الأهلي قالوا أنه سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، وأنا أقول أنه قد تصل لمدة شهر".

يخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي أمس، الأحد، فى ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي أمام المصري في افتتاحية بطولة الدوري ونجح في تسجيل هدف، قبل أن يعود للمشاركة فى مباراة سان جورج الإثيوبي.