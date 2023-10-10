شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يطالب لاعبى الزمالك باستغلال فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، حصة بدنية وتأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية و البدنية والاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

عقب ذلك توجه الجهاز الفني ولاعبو الفريق إلى ملعب الترسانة لخوض مران اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على تحفيز الفريق في بداية الجلسة، ووجه التحية للاعبين على الأداء والفوز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في لقاء الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

و تحدث أوسوريو عن فترة التوقف الحالية وطالب اللاعبين باستغلالها بأفضل شكل ممكن،والعمل بكل جدية وتركيز حتي يكون الفريق في أفضل جاهزية للمباريات المقبلة محليا وأفريقيا.

وشرح المدير الفني الكولومبي العديد من الأمور والجوانب الفنية و الخططية الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.