شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير لـ"الخليج 365": رفع الأثقال لا يؤثر على السيدات وأدوية الكحة ضمن فخ المحظورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سارة سمير بطلة رفع الأثقال الحاصلة على برونزية أولمبياد البرازيل من أبرز نجمات اللعبة لما حققته على مدار مشوارها في اللعبة مررا بحصد ذهب بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في المملكة العربية و السعودية

لذلك حرص الخليج 365 على إستقبالها في ندوة لمعرفة كواليس تفوق فراعنة مصر برياضة الأثقال على مر التاريخ و العديد من الملفات .

سارة سمير

وكشفت سارة سمير بطلة العالم فى رفع الأثقال أن الميداليات التاريخية التى تحققت على مر العصورفى اللعبة هو السر وراء تفوق اللعبة فى مصر بشكل ملحوظ ، مشيرة إلى أن دائما هذه اللعبة بها جيل يسلم جيل فضلا عن إهتمام اللاعببن بالمعسكرات و التدريبات طوال السنة و ليس وقت البطولات الدولية أو الأفريقية فقط .

وقالت سارة سمير أن حفاظها على مستواها فى اللعبة سره الطموح و الإصرار ، مشيرة إلى إنها لا تقبل أن تكون فى أقل من المستوى التى وصلت له ، مشيرا إلى أنها لو لم تحافظ على هذه المكانة لم تلعب مرة أخرى .

وأشارت سارة سمير إلى أن المشاركة فى الأولمبياد أصعب كثيرا من بطولة العالم ، خاصة أن كل دولة لها كوتة 3 لاعبين جال و مثلهم سيدات فقط .

وتحدثت سارة سمير عن أزمة المنشطات التى يقع فيها إتحاد رفع الأثقال على فترات متباعدة ، قائلة أنه يجب أن نفرق بين المنشطات التى بها مواد مثل المخدرات و بين المحظورات وهى التى يقع فيها اللاعبون و يندرج تحتها اللحوم المستوردة وعلاج البرد وأدوية الكحة .

وأضافت سارة سمير خلال الندوة ، رياضة رفع الاثقال لن تؤثر مطلقا على السيدات كونها رياضة عنيفة ، مؤكدة إنها لديها صديقات كثير فى اللعبة يمارسونها و لن تؤثر عليهم و تزوجوا و أنجبوا .

كما أشارت سمير إلى أن الرياضة تسببت فى بعدها بشكل كبير عن أهلها لفترات طويلة ، و لكنها أضافت لها على مستوى الإنجازات حتى أصبحت فخر الإسماعيلية ، قائلة لا يوجد بين فى الشارع الإسماعيلاوى لم يلعب بناته رفع الاثقال بعدما حققت إنجاز الأولمبياد .