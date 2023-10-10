شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لـ"الخليج 365": عودة الثقة للاعبين أهم ما يحتاجه الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وأكد السيد، أن عمله السابق فى اللجنة الثلاثية التى أدارت نادى الزمالك خير دليل على قدراته الإدارية، وتؤكد على امتلاكه أداوت النجاح فى إدارة هذا الملف، لأننى قريب من اللاعبين وأشعر بما يمرون به، أوضح حسين السيد أنه لا بد من تهيئة المناخ المناسب للاعبين حتى يعطوا أقصى ما عندهم داخل الملعب، مؤكدا أن نجم كرة القدم يحتاج إلى من يسمعه ويحل مشاكله.
وأشار السيد، إلى أن اللاعبين طوال الفترة الماضية كان يشتكون من عدم الاستقرار بسبب تغيير الإدارات المستمر، فضلا عن تغيير عقودهم، لافتا إلى أن هذه الأمور سيتم الوقوف عندها لحلها.
ورد نجم الزمالك السابق على السؤال الذى يتداول من وقت لآخر بشأن مصير الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، مؤكدا أنهم ليس لهم صلة بالقرار حتى يتحدثوا فى هذا الأمر حاليا، مؤكدا أنه من غير المنطقى الحديث حاليا عن رحيل أوسوريو.
وزار أعضاء قائمة حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، فى الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر المقبل، مقر مؤسسة الخليج 365، الخميس، وكان فى استقبالهم قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة، وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.
وحضر من قائمة حسين لبيب كل من.. حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة، وهشام نصر المرشح على مقعد النائب، وحسام المندوه المرشح على أمانة الصندوق، وعضوية فوق السن كلاً من.. هانى شكرى، هانى برزى، أحمد سليمان، حسين السيد، عمرو أدهم، و محمد طارق، وعضوية تحت السن كلاً من، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر.
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