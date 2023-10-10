شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لـ"الخليج 365": عودة الثقة للاعبين أهم ما يحتاجه الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسين السيد نجم الزمالك السابق والمرشح على منصب العضوية فوق السن ضمن قائمة حسين لبيب، إن فريق الكرة يحتاج عودة الثقة للاعبين الفترة المقبلة.

وأكد السيد، أن عمله السابق فى اللجنة الثلاثية التى أدارت نادى الزمالك خير دليل على قدراته الإدارية، وتؤكد على امتلاكه أداوت النجاح فى إدارة هذا الملف، لأننى قريب من اللاعبين وأشعر بما يمرون به، أوضح حسين السيد أنه لا بد من تهيئة المناخ المناسب للاعبين حتى يعطوا أقصى ما عندهم داخل الملعب، مؤكدا أن نجم كرة القدم يحتاج إلى من يسمعه ويحل مشاكله.

وأشار السيد، إلى أن اللاعبين طوال الفترة الماضية كان يشتكون من عدم الاستقرار بسبب تغيير الإدارات المستمر، فضلا عن تغيير عقودهم، لافتا إلى أن هذه الأمور سيتم الوقوف عندها لحلها.

ورد نجم الزمالك السابق على السؤال الذى يتداول من وقت لآخر بشأن مصير الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، مؤكدا أنهم ليس لهم صلة بالقرار حتى يتحدثوا فى هذا الأمر حاليا، مؤكدا أنه من غير المنطقى الحديث حاليا عن رحيل أوسوريو.