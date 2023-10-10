شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تطلق صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى لمنتخب مصر تحمل اسم "egyptnt" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة المتحدة للرياضة بالتنسيق مع اتحاد الكرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم egyptnt , تكون مختصة بجميع أخبار المنتخب الوطني و الكواليس الخاصة بالفراعنة :
https://www.facebook.com/EgyptianNT
https://twitter.com/EgyptNT_EN
https://twitter.com/EgyptNT
https://www.instagram.com/egypt_nt/
https://www.tiktok.com/@egyptnt
فيما يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور وأبدي الجهازان الفني والطبي ترحيبها بالتنسيق مع أرسنال حفاظا على سلامة اللاعب.
وكانت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات أمس، الاثنين، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف علي المنتخب الأول.
وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.
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