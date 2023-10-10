شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعقد اجتماعاً عصر غد بفرع الشيخ زايد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً في الثالثة من عصر غداً ، الأربعاء، اجتماعاً من أجل مناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي على الأصعدة الرياضية والإجتماعية والإنشائية.

وتقرر عقد الاجتماع في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد ، وسيتم بحث ملفات خاصة بفريق الكرة والتطرق لأخر تطورات مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي يستهلها الأهلي بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري بتنزانيا.

وتتوقف بطولة الدوري حالياً بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخبنا الوطني مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائري يومي 12 و16 بالإمارات ، كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين الأولى أمام الأردن بعد غد ، الخميس ، بالقاهرة والثانية مع أوزبكستان يوم الاثنين المقبل فى طشقند.