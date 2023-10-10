المهاجم البلجيكي إدين هازار يُعلن اعتزاله

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن المهاجم البلجيكي إدين هازار، الذي لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد الاسباني في حزيران/يونيو الماضي، اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الرسمي في إنستغرام الثلاثاء عن عمر يناهز 32 عاما.

وكتب الدولي البلجيكي السابق الذي ساعد منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 "عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد مسيرة استمرت 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدًا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف "لقد تمكنت من تحقيق حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

نبذة

بدأ هازار مسيرته كلاعب يافع في صفوف ليل الفرنسي قبل ان ينتقل الى تشلسي الانكليزي ليخوض معه سبعة مواسم (2012 2019)، وفي هذه الفترة بات احد اعظم اللاعبين في تاريخ "البلوز" بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الانكليزي (2015 و2017) والدوري الاوروبي "يوروباليغ" مرتين (2013 و2019).

وانتقل هازار الى صفوف ريال مدريد الاسباني مقابل 115 مليون يورو، لكنّ لاعب الجناح تعرّض لسلسلة من الاصابات والمشاكل البدنية، فلم ينجح سوى بتسجيل سبعة اهداف مع الفريق الملكي في الدوري الاسباني خلال 54 مباراة، قبل ان يرحل عن العاصمة الاسبانية بالتراضي الصيف الماضي قبل عام من انتهاء عقده في 2024.