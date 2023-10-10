شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من 700 مباراة.. إيدن هازارد يعتزل كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلن اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، ولاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي، وذلك في عمر 32 عاماً.

وكتب هازارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «يجب أن تستمع بنفسك وتعتزل في الوقت المناسب، بعد 16 عاماً وأكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».

وأضاف: «لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم خلال مسيرتي، كنت محظوظاً بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء، شكراً للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم».

وأكمل لاعب ريال مدريد السابق: «أود أيضاً أن أشكر الأندية التي لعبت لها: لوس أنجلوس وتشيلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على اختياري للبلجيكي الأفضل، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء».

وأتم: «أخيراً، شكراً جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه، الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، نراكم خارج الملعب قريباً أصدقائي».