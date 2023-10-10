شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم يستعد للنزال بأغلى لبادة أسنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يستعد الملاكم اليوتيوبر«KSI» لنزال السبت أمام توم فيوري، الشقيق الأصغر لتايسون فيوري، في مدينة مانشستر الإنجليزية بأغلى لبادة أسنان.

وقرر الملاكم دخول حلبة AO بشكل يلفت الأنظار، ووفق التقرير يوجد باللبادة التي تحمي أسنانه ذهب عيار 24 قيراطاً وألماس وتصل قيمتها إلى 40 ألف استرليني.

وجاء اختيار «اليوتيوبر» الذي تحول للملاكمة للبادة لأنه أقل ترشحاً للفوز بالنزال، فقد هزم 4 مرات بالضربة القاضية فيما حصد فيوري الفوز في جميع نزالاته التسعة.

ونشر KSI لمتابعيه ال13.2 مليون على إنستجرام صورة لسجل الملاكم أوين كيرك بعدما نشر كيرك صورة تمريناته مع فيوري وأرفقها بعبارات شتيمة متهماً فيوري بعدم تقديره له لأنه يتمرن مع ملاكم لم يحقق الفوز سوى 3 مرات.