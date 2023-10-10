شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر تشيك أفضل لاعب في مباراة هوكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حصد حارس مرمى تشيلسي السابق التشيكي بيتر تشيك للمرة الثانية جائزة أفضل لاعب في مباراة فريق أوكسفورد سيتي ستارز لهوكي الجليد 3-2. وانقذ تشيك، الفائز ب4 ألقاب «بريميرليغ» مع«البلوز»، شباك فريقه أمام ستريثام 62 مرة من أصل 64 تسديدة ليثبت أنه ما يزال يحتفظ بمهاراته حتى بعد اعتزاله كرة القدم في 2019.

وهذا هو ثالث فريق يلعب فيه تشيك في هوكي الجليد بعد فوزه بالثلاثية مع فريق جيلفورد فونيكس في 2022 ثم انتقل لشيلمسفورد شيفتينز بالدرجة الأولى.

وما يزال تشيك يحتفظ بالرقم القياسي في نظافة الشباك بالدوري الإنجليزي الممتاز ب202 مباراة وحصد جائزة القفاز الذهبي 4 مرات، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بالقفاز الذهبي مع فريقين مختلفين ( تشيلسي وأرسنال). وتم تكريم تشيك مؤخراً بدخوله صالة مشاهير البريميرليغ.

وكان تشيك عاد إلى تشيلسي في 2019 بمنصب فني ومستشار وفي إحدى المرات تم تعيينه حارس مرمى طوارئ للنادي وشارك مرة واحدة في فريق دون ال23 عاماً،لكنه غادر منصبه الصيف الماضي بعد بيع النادي لتود بويهلي وشركائه.