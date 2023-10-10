شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقفز 3 مراكز في قائمة أفضل لاعبي «البريميرليغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قفز نجم ليفربول المصري محمد صلاح 3 مراكز في قائمة أفضل اللاعبين في جولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوعية، وذلك بعد تسجيله ثنائية في مباراة التعادل أمام برايتون 2-2 الأحد.

واحتل النجم المصري المركز الثاني في القائمة خلف ويليام صليبا مدافع أرسنال الذي دخل القائمة لأول مرة بعد نجاحه في تقييد نجم مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند في قمة الجولة.

وفاز صليبا في جميع مناوراته وبنسبة تمرير 97 في المئة ولم يرتكب أي خطأ ما دفع المراقبين للقول بأن طريق المتصدر للقب سيمر حتماً من خط دفاعه. المركز الثالث كان من نصيب كابتن أرسنال النرويجي مارتن أوديجارد، بتراجع مركزين، والرابع من نصيب نجم توتنهام وصيف المسابقة حالياً الكوري سون هيونج مين، بتراجع مركزين، فيما دخل زميله الأرجنتيني كريستيان روميرو القائمة لأول مرة بالمركز الخامس.

نجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك دخل أيضاً القائمة لأول مرة بالمركز السادس، فيما تراجع نجم سيتي النرويجي ايرلينغ هالاند مركزين ليحتل المركز السابع. نجم إيفرتون عبدولاي ديكوريه دخل القائمة لأول مرة بعد تسجيل لاعب الوسط هدفه الثالث هذا الموسم بمباراة الفوز على بورنموث، وتراجع بوكايو ساكا نجم أرسنال من المركز الثالث إلى المركز التاسع بعد غيابه للإصابة بمباراة الفوز على سيتي. المركز الأخير كان من نصيب الإسكتلندي سكوت ماكتومناي لاعب مانشستر يونايتد وهو ضيف جديد على القائمة أيضاً بعد ثنائيته في شباك برنتفورد.