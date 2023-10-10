شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحدد موعد اعتزاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو، إدارة نادي النصر السعودي برغبته اعتزال اللعب بقميص الفريق.

وكشف الصحفي السعودي علي الحربي أن رونالدو تواصل مع إدارة النصر قبل سفره إلى البرتغال للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، معلناً رغبته في تجديد عقده لموسم ونصف إضافيين.

وأوضح الحربي في تغريدة عبر منصة إكس، أن رغبة كريستيانو رونالدو هي خوض كأس العالم 2026 خلال تواجده بنادي النصر، وبعدها سيعُلن اعتزال كرة القدم، لذلك طلب تمديد عقده حتى يناير 2027.

يذكر أن كريستيانو رونالدو انتقل إلى النصر مجاناً في يناير 2023 بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده الحالي في صيف 2025.

وفي حال استمرار رونالدو في الملاعب حتى يناير 2027، سيعتزل قبل شهر واحد من عيد ميلاده الـ 42، بعد خوض بطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو من نفس العام.