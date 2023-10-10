شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه التقليدى تعود إلى القاهرة بعد الفوز بكأس العالم بأوزباكستان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب مصر الوطنى للكاراتيه التقليدى إلى القاهرة فجر اليوم الثلاثاء، قادمة من دولة أوزباكستان بعد حصولها على المركز الأول فى بطوله كأس العالم فى إنجاز كبير للرياضة المصرية.



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وحقق منتخب مصر لقب كأس العالم للكاراتيه التقليدى بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حقق الميدالية الذهبية كل من: رامى عبد ألفتاح والاء عماد ومحمد عشرى وتسنيم وليد وإسلام احمد وملك هشام وعبد الرحمن يسرى واهداء موسى.

بينما كانت الميداليات ألفضية من نصيب كل من: إسلام حلمى وايه على وبسمله احمد ويوسف عبد العاطى وتسنيم وليد ومعإذ طارق سید وريتاج عصام .

وحقق الميداليات البرونزية كل من: صلاح سعيد وعبیر شریف وبسمله هانی وحنين محمود ومعإذ وليد.

من جانبه وجه الدكتور رامى المكأوى رئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للكاراتيه التقليدى ورئيس بعثة مصر فى البطولة الشكر لسفيرة مصر فى أوزباكستان أميرة فهمي، وحنان بشارى نائب السفير وجميع اعضاء السفارة على استقبال البعثة المصرية وتخفيزهم خلال المنافسات مما كان له أثر كبير على منعويات اللاعبين .

كما اهدى المكاوى هذا الآنجاز لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى والذى كان على اتصال مستمر بالبعثة ومتابعة البطولة والنتائج أول بأول مما كان له الأثر الطيب فى نفوس اللاعبين.