شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة البطن تبعد لاعب الطلائع عن المباريات شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة في أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر حيث من المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة قبل أن يضع محمد الاسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامج تأهيلى له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية .

يفتح اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة 20 أكتوبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويستأنف الطلائع اليوم الثلاثاء تدريباته على ستاد جهاز الرياضة بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من مودرن فيوتشر في أخر ظهور بالدوري.

بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

واستقر بسيونى على خوض مباراة ودية لم يتحدد طرفها الثانى بعد وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.