شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام رامى ربيعة فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينتظم رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى في تدريبات فريقه الجماعية بداية من السبت المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة خمسة أيام عقب الفوز على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم وأنهاه اللاعب بنجاح.

وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبى لخضوعه لعملية (خٌراج) فى القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وحصل لاعبو الاهلى على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).