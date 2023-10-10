الإسماعيلى يستعيد جهود عماد حمدى فى مباراة فاركو بالدورى

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود نجمه عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق في مباراة فاركو المقبلة بعد التعافى من الإصابة

ونفذ عماد حمدى برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الاهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستأنف غداً الأربعاء فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدأ غداً الأربعاء فريق الاسماعيلى بدون 7 لاعبين الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الاحد 22 أكتوبر الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين، وأضاف يوما أخر لـ7 لاعبين، هم: محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمر الساعى ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدى، الذين خاضوا مباراة الأهلى بشكل كامل.

طلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين.

وقال إيهاب جلال عن الخسارة من الاهلى في أخر ظهور بالدوري: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التي صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطي المباراة".

وأضاف: "الإسماعيلي يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلي لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدوري أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لي مباراة مثل أي مباراة في الدوري".