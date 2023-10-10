شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يمنح بريطانيا وإيرلندا حق استضافة يورو 2028 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سويسرا- رويترز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، أن بريطانيا وإيرلندا ستستضيفان بطولة أوروبا 2028 بينما ستستضيف إيطاليا وتركيا نسخة 2032 من البطولة.

وبعد قبول عرض مشترك من إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أوروبا 2032 الأسبوع الماضي وانسحاب تركيا من المنافسة على استضافة نسخة 2028، حدد اليويفا بالفعل الدول المضيفة للبطولتين.

وترك انسحاب تركيا من استضافة نسخة 2028 إنجلترا وإيرلندا الشمالية وإيرلندا واسكتلندا وويلز كعرض مشترك وحيد لتلك البطولة.

وكانت عروض البطولتين لا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من اللجنة التنفيذية لليويفا التي انعقدت اليوم.

الجدير بالذكر، أن العام المقبل سيشهد انطلاق منافسات يورو 2024 والتي لازالت مستمرة تصفياتها حتى مارس العام المقبل، لتحديد المشاركين في البطولة التي تحتضنها ألمانيا في شهر يونيو 2024.