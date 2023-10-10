شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم جيرو أفضل حارس في تشكيلة أسبوع الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اختير المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو نجم أي سي ميلان الإيطالي في موقع حراسة المرمى في تشكيلة أسبوع الـ«سيري أي» بعد مساهمته الفعالة في حماية شباك فريقه بمباراة الفوز على جنوة 1- صفر.

وتقمص جيرو، الذي التحق بمعسكر فرنسا استعداداً لمواجهة هولندا ضمن تصفيات يورو 2024، دور البطل عندما ارتدى القفازات بعد طرد الحارس مايك مينان ونفاد التبديلات للمدرب ستيفانو بيولي.

ونجح جيرو في التصدي بشجاعة لتسديدة لاعب جنوة جورج بوسكاس ونجح في حصد الميلان النقاط الثلاث والمحافظة على الصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل نجم تشيلسي السابق الأمريكي كريستيان بولسيتش هدف المباراة الوحيد، لكن جيرو خطف الأنظار والقلوب ما دفع نادي ميلان لطبع قميص حراس يحمل اسمه للسماح للمشجعين بالاحتفاء بنجمهم.

ونفدت النسخ التي عرضها المتجر أونلاين بعد ساعات من طرحه، وعلق جيرو بعد المباراة: «لم أختبر في مسيرتي كلها شيئاً كهذا وفخور بكل الفريق، لقد قاتلنا مثل الأسود. قلت لنفسي عندما شاهدت الهجمة، أخرج أفضل من أن تبقى في الشباك. أنا لا أملك ديناميكية التحرك مثل الحراس، لكنني شعرت بأن الخروج أفضل، بوسكاس هشم ذراعي، لكن لا بأس. وحل لوكاكو، مهاجم روما المعار من تشيلسي، في الهجوم ضمن تشكيلة الأسبوع بعد تألقه مع فريقه، وسط أنباء عن نية روما التعاقد معه بشكل دائم.