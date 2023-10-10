شكرا لقرائتكم خبر عن لامين يامال يغادر معسكر منتخب إسبانيا للإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد لامين يامال لاعب برشلونة من معسكر المنتخب للإصابة.

تواجد اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً في معسكر منتخب إسبانيا، رغم إبلاغ إدارة برشلونة للمسؤولين في الاتحاد الإسباني أنه مُصاب، ليخضع للكشف الطبي قبل السماح بعودته إلى ناديه.

ورغب المدرب لويس دي لافوينتي، في إشراك لامين يامال في مباراتي اسكتلندا والنرويج بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية، لتأمين مستقبل اللاعب مع منتخب إسبانيا، خشية تواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم معه لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس.

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن دي لافوينتي أجل خطته لتأمين مستقبل يامال إلى معسكر شهر نوفمبر المقبل، حيث يحتاج اللاعب لخوض 4 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا لكي يصبح غير قادر على تغيير انتمائه الدولي.

يذكر أن لامين يامال أو الأمين جمال، مولود في إسبانيا عام 2007، لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، ويحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، وأدى تألقه في فرق ناشئي برشلونة إلى تصعيده للفريق الأول ليخوض مباراته الأولى كمحترف بعمر الخامسة عشرة في إبريل الماضي، وهو أصغر اللاعبين الذين سجلوا أهدافاً مع برشلونة، وكذلك منتخب إسبانيا الذي خاض مباراته الدولية معه في شهر سبتمبر الماضي.