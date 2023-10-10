7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات،عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر فى الإمارات

انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر صباح اليوم الثلاثاء في المعسكر المقام بمدينة العين استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. قرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي انهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.

يُجري الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر اتصالات مع نادي أرسنال الانجليزي للتنسيق بشأن الدفع بمحمد النني لاعب الفريق الانجليزي تدريجيا في مباريات المنتخب خاصة وأنه عائد من إصابة طويلة منذ أكثر من 5 شهور.

عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى فى يناير

دخل عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر ، حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألق اللاعب الفترة الأخيرة حتى بات من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري ، وقاد فريقه لتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فى أول ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.

عمرو السولية يستغل الإجازة ويؤي مناسك العمرة ..صورة

نشر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "X" للمسجد النبوي في إشارة منه لسفره إلى السعوية لأداء عُمرة.

زيزو يدعم القضية الفلسطينية بالعلم والدعاء عبر انستجرام

حرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لحرب قاسية من الجيش الاسرائيلي، وذلك من خلال تغيير صورته الشخصية على انستجرام بوضع علم الدولة الفلسطينية وكذلك بعض الأدعية.

كولر يرفض السفر إلى سويسرا ويقضى إجازته فى الغردقة